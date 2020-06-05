«Нам нужен свежий воздух»: Улан-удэнцы просят открыть парки





Улан-удэнцы просят членов оперштаба по борьбе с коронавирусом разрешить доступ людей в городские парки. Онлайн-петицию на сайте Change.org менее суток создала улан-удэнка Дина Подпругина.- Просим вас открыть парки города Улан-Удэ для того, чтобы горожане имели возможность гулять и дышать свежим воздухом. Семьи с детьми, молодежь, пожилые люди вынуждены прогуливаться на территориях, не предусматривающих массовые скопления людей и провоцирующих сокращение социальной дистанции. Например, на фонтанной площади перед театром Русской драмы, в скверах придомовых территорий и так далее. Горожане на собственных автомобилях могут выехать за город, а что делать тем, кто такой возможности не имеет? – говорится в петиции.Улан-удэнка напоминает, что занятия спортом, прогулки на свежем воздухе - одни из профилактических мер заболеваний органов дыхания. В петиции отмечается, что посетители парков должны будут соблюдать предписания Росэпиднадзора, гулять в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию.- Откройте парки! Нам нужен глоток свежего воздуха! – говорится в обращении.