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«Нам нужен свежий воздух»: Улан-удэнцы просят открыть парки

«Нам нужен свежий воздух»: Улан-удэнцы просят открыть парки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы подписывают петицию к оперштабу

Улан-удэнцы просят членов оперштаба по борьбе с коронавирусом разрешить доступ людей в городские парки. Онлайн-петицию на сайте Change.org менее суток создала улан-удэнка Дина Подпругина.

- Просим вас открыть парки города Улан-Удэ для того, чтобы горожане имели возможность гулять и дышать свежим воздухом. Семьи с детьми, молодежь, пожилые люди вынуждены прогуливаться на территориях, не предусматривающих массовые скопления людей и провоцирующих сокращение социальной дистанции. Например, на фонтанной площади перед театром Русской драмы, в скверах придомовых территорий и так далее. Горожане на собственных автомобилях могут выехать за город, а что делать тем, кто такой возможности не имеет? – говорится в петиции.

Улан-удэнка напоминает, что занятия спортом, прогулки на свежем воздухе - одни из профилактических мер заболеваний органов дыхания. В петиции отмечается, что посетители парков должны будут соблюдать предписания Росэпиднадзора, гулять в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию.

- Откройте парки! Нам нужен глоток свежего воздуха! – говорится в обращении.

Пока петицию подписали менее 30 человек. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая парки Улан-Удэ уже планировали открыть. Об этом с утра 13 мая сообщили в мэрии, однако к вечеру решение изменили. Вскоре в управлении Роспотребнадзора объяснили, почему это произошло.

На днях сотрудники и руководители фитнес-клубов Улан-Удэ, а также члены различных спортивных ассоциаций создали обращение к главе Бурятии. Они просят разрешить возобновить им работу и недоумевают, почему открыты, к примеру, крупные торговые сети, а спортзалы, где можно контролировать дистанцию, - под запретом.

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