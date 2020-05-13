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В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали

В Улан-Удэ сперва пообещали открыть парки, а затем передумали
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Парки, как анонсировалось, в четверг не откроются

К вечеру 13 мая стало известно, что анонсированное ранее на 14 мая открытие улан-удэнских парков откладывается.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня администрация Улан-Удэ сообщила о принятом решении открыть городские парки «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева, «Молодёжный», «Кристальный», закрытые из-за ситуации с коронавирусом. Парки планировалось открыть с 14 мая, установив режим работы с 10 до 22 часов.

Однако через несколько часов мэрия Улан-Удэ сообщила следующее:

- По решению оперативного республиканского штаба парки откроются позднее. Администрация Улан-Удэ готова была открыть парки для посещения горожан с соблюдением правил санэпидрежима с завтрашнего дня, с 14 мая. Оперштаб и Роспотребнадзор в условиях распространения коронавирусной инфекции дали предписание открыть парки в последнюю очередь.

Когда именно можно будет вновь гулять в парках, пока неизвестно.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже ослабили режим ограничительных мероприятий. Запрет снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами. Также жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при условии соблюдения дистанции. 
парки отдыха
 
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