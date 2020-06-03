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«Мы нужны жителям»: Фитнес-клубы Бурятии просят разрешить им открыться

«Мы нужны жителям»: Фитнес-клубы Бурятии просят разрешить им открыться
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фитнес-клубы и спортивные ассоциации в обращении к главе Бурятии недоумевают, почему им нельзя работать

Сотрудники и руководители фитнес-клубов Улан-Удэ, а также члены различных спортивных ассоциаций создали обращение к главе Бурятии. Этот бизнес был закрыт одним из первых, предприятия терпят крупные убытки.

- Многие фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные, хореографические, танцевальные площадки на грани закрытия, поскольку основные помещения объектов нашей отрасли находятся в пользовании на условиях долгосрочной аренды, а согласно гражданскому праву, для освобождения от арендной платы необходимо признание ситуации форс-мажором актом органа власти. Меры, предпринимаемые правительством для поддержки малого и среднего предпринимательства, пока не позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, - говорится в обращении.

Тем не менее обращение к главе напрямую не связано с материальной поддержкой и льготами. Предприниматели просят позволить им возобновить работу. При этом они обращают внимание, что их отрасль играет важную социальную роль в оздоровлении населения.

- Фитнес – это не просто занятия по коррекции веса, это не развлечение, а это и силовая специальная подготовка профессиональных спортсменов, восстановление и реабилитация людей после травм и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которым требуется специализированное оборудование. Сейчас профессиональные спортсмены теряют форму, дети, не посещая секции и занятия, сидят у телеэкранов и с гаджетами, люди с потребностью в реабилитации остались без таковой, - говорится в обращении. «На сегодняшний день фитнес-клубы и иные спортивные организации делают всё возможное для пропаганды здорового образа жизни, удержания внимания наших клиентов, поддержки их физического здоровья, а также, что немаловажно, моральной поддержки. Но этого, безусловно, недостаточно. Любому спортсмену, опытному или любителю, понятно, что никакой коврик и домашний эспандер не заменят тренажерный зал и тренера», - также говорится в обращении.

Представители этой сферы недоумевают, почему не разрешено работать по предварительной записи клубам и закрытым спортивным площадкам с небольшой площадью. На такой территории 8-10 человек будут максимально друг от друга дистанцированы, заверяют представители индустрии. В клубах также есть и отдельные залы для групповых программ, где при индивидуальных занятиях пересечения между клиентами вообще нет. Тренировки проходят в сменной одежде и обуви, это обязательное требование для посетителей и тренеров, отмечают специалисты.

- На 1 июня в Улан-Удэ в крупных торговых сетях, в общественном транспорте в часы пик большое скопление народа в верхней одежде, при явном несоблюдении рекомендуемого расстояния в 1,5 метра, - обращают они внимание.

В обращении говорится, что без работы и средств к существованию осталось большое число квалифицированных специалистов: тренеры, инструкторы, преподаватели физической культуры, а также непрофильные сотрудники.

- В фитнесе, спортиндустрии большое значение имеют сезонные факторы. Весна – это «высокий» сезон, когда формируются бюджеты, позволяющие поддержать работоспособность нашего бизнеса в летний период. В этом году весенний сезон пришёлся на начало пандемии, и мы не только не успели сформировать подушку безопасности, но и, напротив, терпим и накапливаем убытки в связи с введением ограничительных мер, - заявляют предприниматели.

Они заверяют, что готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора. Это ограничение по единовременному пребыванию в клубах в зависимости от квадратуры помещения, организация занятий на тренажёрах и в группах с учётом социальной дистанции в 1,5 метра.

- Открытие клубов и иных спортивных сооружений в таком формате является первым шагом к полноценной работе, но даже такие меры позволяют сохранить рабочие места, достойно выйти из кризисной ситуации по окончании пандемии и поддерживать здоровье десяткам тысяч горожан. Надеемся на понимание и верим, что принятие таких мер не только поможет нашей отрасли, но и внесёт вклад в борьбу с COVID-19, - заключается в обращении.

Пока под обращением к главе стоят подписи 12 представителей спортивной и фитнес-индустрии Улан-Удэ. Сегодня число подписей руководителей прибавится.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас к поэтапному открытию готовят торговые центры – пока разрешат работать только торговым павильонам. Также накануне глава Бурятии сообщил бизнесменам, что кафе и рестораны откроются раньше 1 июля.
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