«Наше население ринется отдыхать», - аргументировали в ведомстве
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина объяснила, почему до сих пор не открывают парки.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 мая в Улан-Удэ собирались открывать парки. Об этом с утра 13 мая сообщили в мэрии, однако к вечеру решение поменялось, и парки передумали открывать.
У горожан возник вопрос: почему гулять по улицам, заниматься спортом на свежем воздухе с соблюдением дистанции можно, а гулять в парках нет. Елена Кузьмина объяснила это тем, что парки – это места массового скопления людей.
- Парки будут открываться, и наше население ринется туда отдыхать. Туда, возможно, пойдут и мамы с ребятишками, и молодёжь, и так далее. Ещё раз подчеркну – это место массового скопления людей, мы от этого избегаем, - пояснила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора.
Также она объяснила ситуацию с открывающимися группами в детских садах. По её словам, это вынужденная мера, обусловленная тем, что родителям этих детей нужно выходить на работу. При этом в детсады будут ходить только дети тех родителей, чья деятельность на сегодня разрешена.
Роспотребнадзор объяснил, почему в Улан-Удэ не открывают парки
Общество, Фото:
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