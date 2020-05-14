В дело вмешалась прокуратура
Постановлением правительства Российской Федерации «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям многоквартирных домах и жилых домов» до 1 января 2021 года введён мораторий на начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг, ограничение и приостановление предоставления коммунальных услуг при неполной оплате потребителями коммунальной услуги.
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии в апреле 2020 года в электросетевую компанию поступили заявки гарантирующего поставщика об отключении электроэнергии у потребителей, имеющих задолженность. Руководителю сетевой компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, прокурором объявлены два предостережения руководителям ресурсоснабжающих организаций для предотвращения начисления пени гражданам, не внёсшим в срок плату за коммунальные услуги.
Принятые меры позволили предотвратить нарушения прав граждан, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии хотели незаконно отключить электроэнергию за долги
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