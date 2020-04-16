В Бурятии благотворители перечислили свыше 9 млн на борьбу с коронавирусом

На эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты, автомобили для городских больниц



По состоянию на 15 апреля, на благотворительный счёт Медицинской палаты Бурятии поступило 9 088 000 рублей от жителей и организаций республики. На эти деньги уже приобретены средства индивидуальной защиты, автомобили для городских больниц, а также осуществляется питание медицинских работников, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Медицинская палата Бурятии с началом распространения коронавируса в республике открыла специальный счёт для лечебных учреждений, задействованных в борьбе с СOVID-19. Решение об этом было принято республиканским штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.



- В связи с тем, что продолжают поступать обращения об оказании благотворительной финансовой помощи медицинским работникам, Медицинская палата предложила создать отдельный благотворительный счёт. Учёт расходования финансовых средств будет вестись комиссионно совместно с общественными организациями региона. Благодаря вашей финансовой помощи Медицинская палата сможет оказать содействие в поддержке необходимых условий для медицинских работников в тяжёлой эпидемиологической обстановке, - говорится в обращении Медицинской палаты Бурятии к жителям и организациям республики.



На 15 апреля, на благотворительный счёт поступило 9 088 000 рублей от жителей и организаций Бурятии: 5 млн рублей от Селенгинского ЦКК, 3 млн рублей от ООО «Локотех сервис», 1 млн рублей от ООО «Барис-Фуд», 88 тысяч рублей от жителей и организаций республики.



На эти средства уже приобретены: респираторы (19 400 штук на сумму 1 164 000 рублей), костюмы индивидуальной защиты (950 штук на сумму 1 433 844 рублей), а также два легковых автомобиля для городских больниц № 4 и №5 на сумму 1 431 800 рублей. Также более 300 тысяч рублей были направлены на приобретение и организацию дополнительного питания, покупку средств личной гигиены для медработников и больных, находящихся в условиях изоляции. На остатке счёта находится сумма - 4 685 700 рублей.



Контролирует использование средств комиссия в составе председателя Медицинской палаты, председателя комитета по социальной политике Народного Хурала, председателя Общественной палаты, сопредседателя республиканского подразделения ОНФ, председателя ревизионной комиссии Медицинской палаты, членов комиссии, ветеранов - почётных членов Медицинской палаты Бурятии.



Решения по расходованию средств принимаются на основании рекомендаций республиканского штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией и штаба минздрава Бурятии, а также лично главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой.

