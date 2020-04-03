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Вадима Бредний выписали из реанимации

Вадима Бредний выписали из реанимации
Общество, 
Мощная лекарственная терапия дала плоды

Сегодня, 3 апреля, улан-удэнца Вадима Бредний перевели из реанимации инфекционной больницы в обычную палату. Об этом сам рассказал в Instagram.

- Дорогие Друзья! Спасибо огромное всем за добрые слова поддержки. Действительно, сегодня очень знаковый день – когда меня перевели после 6 дней реанимации в обычную палату. До окончательного выздоровления, конечно, ещё очень далеко. Поскольку это ещё и пневмония лёгких. Но сделан большой шаг, - поделился Вадим Бредний.

Он отметил, что перевод из реанимации – это результат мощной лекарственной терапии.

Пациент инфекционной больницы особо поблагодарил медиков и персонал.

- Выражаю слова искренней благодарности всем врачам и сотрудникам инфекционной больницы. За самоотверженный труд, круглосуточное лечение, за уход и заботу. И конечно за то, что очень сильно сами рискуют заболеть. Но делают профессионально своё благородное дело. И кругом чистота, дезобработка, санитария. В этот трудный период буду поддерживать больницу делом и результатом. Прошу своих друзей и партнеров подключиться. Спасибо. Всем – здоровья, не болеть, беречь себя и близких!!! – написал Вадим Бредний.

Как сообщал «Байкал-Daily», его супруга Раиса Бредний сегодня также сообщила об улучшении состояния здоровья.

медицинская помощь инфекционная больница
 
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