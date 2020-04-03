Раиса Бредний: «Начинаю выздоравливать»





Улан-удэнка Раиса Бредний, проходящая лечение в республиканской инфекционной больнице, выздоравливает. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.- Доброе весеннее утро! Я начинаю выздоравливать. Чувствую себя получше. Косички заплели девочки, кстати, один из лайфхаков выживания без душа. Вены уже привыкли к синякам и кулаки окрепли. Иду завтра на снимок, надеюсь, легкие мои посветлели, - поделилась Раиса Бредний.По её словам, дети тоже чувствуют себя хорошо. Сообщила Раиса Бредний и о состоянии мужа Вадима, который также находится в инфекционной больнице.- Вадиму пока сложно, но верю нашим врачам и уверена, что справятся и вылечат. Молюсь за него. И поверьте - за 30 лет моего с ним общения, это самый ответственный, обязательный, общественно-сознательный человек, - поделилась улан-удэнка.Она поблагодарила всех подписчиков за слова поддержки, призвала беречь друг друга и соблюдать режим самоизоляции, добавив: «Сидеть дома - это в тысячи раз лучше, чем в больнице».