В Бурятии советуют читать мантру для защиты от коронавируса

Проректор Буддийского университета, лама Жаргал Дугданов в связи с непростой ситуацией из-за коронавируса рассказал о значении мантры Зелёной Тары. Эту мантру посоветовал Далай лама для защиты людей от нового вируса. О том, что она означает, Жаргал Дугданов рассказал на своей странице.
Мантра Зелёной Тары (Ногон Дари Эхын тарни): Ом Даре Дуддаре Дуре суха.
Слог «Ом» - имеет 8 значений:
1. Дарует лучшее
2. Дарует богатство
3. Наполняет великолепием
4. Дарует благоденствие
5. Обладание удачей
6. Сдержанием клятвы
7. Благоприятием =
8. Ухватыванием сущности
Слог «таре (Даре)» - означает освобождение от сансары,
Слог «Туттари (Дуддаре)» - означает спасение от 8 ужасов:
Первый вариант:
1. Ужас огня
2. Ужас воды
3. Ужас яда
4. Ужас оружия
5. Ужас войны
6. Ужас врага
7. Ужас голода
8. Ужас смерти
Второй вариант:
1. Ужас льва
2. Ужас слона
3. Ужас огня
4. Ужас змеи
5. Ужас вора и разбойника
6. Ужас заточениея
7. Ужас океана
8. Ужас Пишача
Слог «Тури (Дуре)» - означает спасение от болезней,
Слог «Сваха (Суһа, суха)» - имеет 4 значения:
1. Умиротворение недобродетели
2. Процветание добродетелей
3. Устранение нарушений
4. Преодоление страдания
- Начитывая данную мантру нужно не только визуализировать перед собой Тару, также нужно взращивать сострадание ко всем живым существам. К сожалению, есть люди, которые, даже веруя в Учение Будды, весьма агрессивно реагируют на людей заразившихся этой болезнью, - отмечает Жаргал Дугданов.
Он обратился ко всем верующим с просьбой «молиться за скорейшее выздоровление всех больных и чтобы усмирилась эта болезнь во всем мире».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии недавно отменили все большие молебны в дацанах. Верующих теперь впускают в дацаны только в масках.
Число заболевших в Бурятии к сегодняшнему дню выросло до 19 человек.