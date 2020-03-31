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В Бурятии советуют читать мантру для защиты от коронавируса

В Бурятии советуют читать мантру для защиты от коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ламы просят буддистов не реагировать агрессивно на заразившихся коронавирусом

Проректор Буддийского университета, лама Жаргал Дугданов в связи с непростой ситуацией из-за коронавируса рассказал о значении мантры Зелёной Тары. Эту мантру посоветовал Далай лама для защиты людей от нового вируса. О том, что она означает, Жаргал Дугданов рассказал на своей странице.

Мантра Зелёной Тары (Ногон Дари Эхын тарни): Ом Даре Дуддаре Дуре суха.

Слог «Ом» - имеет 8 значений:

1. Дарует лучшее
2. Дарует богатство
3. Наполняет великолепием
4. Дарует благоденствие
5. Обладание удачей
6. Сдержанием клятвы
7. Благоприятием =
8. Ухватыванием сущности

Слог «таре (Даре)» - означает освобождение от сансары,

Слог «Туттари (Дуддаре)» - означает спасение от 8 ужасов:

Первый вариант:
1. Ужас огня
2. Ужас воды
3. Ужас яда
4. Ужас оружия
5. Ужас войны
6. Ужас врага
7. Ужас голода
8. Ужас смерти

Второй вариант:
1. Ужас льва
2. Ужас слона
3. Ужас огня
4. Ужас змеи
5. Ужас вора и разбойника
6. Ужас заточениея
7. Ужас океана
8. Ужас Пишача

Слог «Тури (Дуре)» - означает спасение от болезней,

Слог «Сваха (Суһа, суха)» - имеет 4 значения:

1. Умиротворение недобродетели
2. Процветание добродетелей
3. Устранение нарушений
4. Преодоление страдания

- Начитывая данную мантру нужно не только визуализировать перед собой Тару, также нужно взращивать сострадание ко всем живым существам. К сожалению, есть люди, которые, даже веруя в Учение Будды, весьма агрессивно реагируют на людей заразившихся этой болезнью, - отмечает Жаргал Дугданов.

Он обратился ко всем верующим с просьбой «молиться за скорейшее выздоровление всех больных и чтобы усмирилась эта болезнь во всем мире».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии недавно отменили все большие молебны в дацанах. Верующих теперь впускают в дацаны только в масках. 

Число заболевших в Бурятии к сегодняшнему дню выросло до 19 человек


буддизм коронавирус оставайтесь_дома
 
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