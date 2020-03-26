Путин перечислил меры по поддержке жителей России



- все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться в апреле;



- выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц;



- пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ;



- для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет;



- в случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов.









