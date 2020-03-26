Путин перечислил меры по поддержке жителей России

25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в своём обращении он объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию (новую дату определят позже), а также объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля - с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.
- Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснётся». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома, - сказал Владимир Путин.
Президент в рамках действий по поддержке граждан предложил следующие меры:
- в ближайшие полгода все социальные выплаты и льготы продлеваются без предоставления справок;
- все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться в апреле;
- выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц;
- пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ;
- для поддержки семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет;
- в случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить отсрочку по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов.