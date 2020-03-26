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В Бурятии супруги из Тункинского района находятся в инфекционном боксе

В Бурятии супруги из Тункинского района находятся в инфекционном боксе
Общество,  Фото:pixabay.com
Анализы вернувшейся из Израиля четы доставлены в Новосибирск

Сегодня бурятская общественница Дора Хамаганова сообщила в Facebook о том, что супружеская пара из Тункинского района находится в больнице, в специальном инфекционном боксе.

Известно, что пара недавно вернулась из Израиля, где работала по контракту.

- Их анализы вчера, в срочном порядке доставлены в Улан-Удэ, а затем в Новосибирск. Супруги находятся в ЦРБ, в режиме изоляции, в специальном инфекционном боксе. Самочувствие нормальное. Повышенной температуры и других симптомов вирусной инфекции нет. Ждём результатов анализов, - пишет Дора Хамаганова.

Также в посте говорится, что оснований для распространения паники и фейковой информации в соцсетях и в Viber нет.

- В любом случае информация о результатах анализов утаиваться, скрываться от населения не будет! С нами постоянно на связи республиканский штаб и глава Бурятии. Требования для всех очень жёсткие, вплоть до уголовной ответственности, и мы будем их неукоснительно соблюдать, - сказал Иван Альхеев.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром в правительстве региона рассказали, что в Бурятии зарегистрировано 2 подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное.

Позже республиканские СМИ сообщили, что у известных в Бурятии бизнесменов диагностировали коронавирус. Однако сами бизнесмены говорят, что они до сих пор не знают о результатах анализов, которые недавно отправляли в Новосибирск.



коронавирус
 
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