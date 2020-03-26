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СМИ: У владельцев крупного ритейла в Бурятии выявлен коронавирус

СМИ: У владельцев крупного ритейла в Бурятии выявлен коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако сами бизнесмены не знают о результатах анализов

В одном из республиканских СМИ появилась информация о том, что у известных бизнесменов диагностировали коронавирус.

Напомним, утром в правительстве региона рассказали, что в Бурятии зарегистрировано 2 подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное. 

Но здесь не сообщалось, у кого диагностирован коронавирус. 

- Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий. Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле, - говорилось в сообщении.

Однако сами бизнесмены говорят, что они до сих пор не знают о результатах анализов, которые недавно отправляли в Новосибирск.

«Никто ничего не сообщал. Ну видимо сначала сообщили прессе», - прокомментировали супруги.  

- Только что разговаривала с врачом и требую предоставить мне результат. Сказали - мой ещё не готов с Новосибирска, - добавила предпринимательница. 
коронавирус
 
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