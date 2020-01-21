Улан-удэнцы взяли кредит по найденному паспорту

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парни воспользовались тем, что один из них похож на мужчину, которому принадлежал документ



В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении двоих 22-летних неработающих молодых людей.



Парни пришли в магазин цифровой техники, где представили найденный паспорт для кредита на покупку телефона. Они воспользовались тем, что один из них похож на мужчину, которому принадлежал документ.



При оформлении займа второй молодой человек подтвердил, что на фото в паспорте именно тот человек, который обратился за кредитом.



Таким образом молодые люди причинили ущерб банку ПАО КБ «Восточный» в размере 39 900 рублей.



- С учётом того, что они вину признали, в содеянном раскаялись, ранее не судимы, и это преступление средней тяжести, суд назначил каждому наказание в виде обязательных работ по 200 часов. Гражданский иск банка удовлетворён, постановлено с каждого взыскать сумму ущерба солидарно, - прокомментировала «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.

