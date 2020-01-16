В Бурятию попросили привезти из Монголии горшок с топлёным маслом

Министр культуры Бурятии побывала в командировке в Монголии
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева побывала с рабочим визитом в Монголии. В Улан-Баторе она провела ряд важных встреч.
Известный монголовед из Германии Амелие Шенк выпустила несколько книг о культуре монгольских народов, в том числе о бурятах. Профессор Шенк на встрече с министром культуры Бурятии подарила свою книгу о бурятах и поделилась планами дальнейшего знакомства с республикой. Министр пригласила немецкого учёного посетить празднование 400-летия протопопа Аввакума, на которое в Улан-Удэ съедутся старообрядцы со всего мира.
Вечером в воскресенье Соелма Дагаева посетила Российский центр науки и культуры. Его директор Амгалан Базархандаев показал кинозал и зрительный зал на 400 мест, где возможно проводить культурные мероприятия. Культурный посланник Монголии в России Хурэлбаатарын Дамдинсурэн познакомил министра с Новым лауреатом конкурса имени Чайковского из Монголии, солистом филармонии Анхбаяром.
Самым насыщенным выдался понедельник. Утром министра принял посол РФ в Монголии. Искандер Азизов выразил готовность содействовать культурным связям между Монголией и Бурятией. Министр культуры республики рассказала послу о том, что это её четвертая поездка в соседнее государство в должности министра культуры Бурятии. Поэтому сделано уже много и предстоит сделать ещё больше.
Вторая встреча министра прошла в Национальном музее истории Монголии. Здесь открылась выставка новых экспонатов, найденных международными экспедициями. Причём многие экспонаты найдены в приграничных с Бурятией районах. Самый уникальный экспонат - горшок с топлёным маслом был найден в гробнице возле озера Хубсугул. Министр культуры Бурятии попросила руководство музея включить эти новые экспонаты в выставку, которую примет у себя музей Истории Бурятии.
Самая важная встреча прошла после обеда в понедельник. Знакомство с новым министром культуры, образования, науки и спорта Монголии, господином Баатарбилэг Ендонпэрэнлэйном позволило узнать о планах в сфере культуры. Так, летом планируется широко отметить под эгидой ЮНЕСКО 800-летие древней столицы Монгольской империи города Хара Хорум. На это празднование монгольская сторона пригласила нашего министра.
Соелма Дагаева рассказала министру Монголии о результатах своего визита в 2018 году, какие прошли гастроли с тех пор, выставки и т.д. Отметим, что по договорённости на бюджетной основе в Монголии учатся десятки студентов из Бурятии.
- Все договоренности между нами в 2018 и 2019 годах были выполнены. В Монголии состоялись гастроли театра «Ульгэр», в частности монгольские зрители увидели «Руслана и Людмилу». Театр «Байкал» также приезжал на гастроли, труппа представила три концерта. Отзывы были хорошие, монгольские зрители с теплом встретили наших артистов. В эти годы прошло много совместных мероприятий Бурятии и Монголии. Наш Буряад театр приезжал в Монголию с визитом. Это и многочисленные выставочные проекты, концерты. В 2019 году было заключено соглашение между Монголией и Этнографическим музеем народов Забайкалья. К нам приедет богатая выставка старинных предметов из Музея Богдо гэгэна. Национальный музей заключил договор и к ним также приедет большая выставка экспонатов средних веков. Монголия активно работает в области археологии, и мы бы хотели показать бурятским зрителям выставку артефактов, которые найдены недавно. В 2020 году мы начинаем строительство Национального музея Бурятии и в будущем можем плотнее сотрудничать с Монголией. Мы заключили договор с ректором Монгольской консерватории, мы наметили планы, благо с нами в Монголию приехал руководитель Хореографического колледжа Доржо Дугаржапов. Он также предложил свои идеи по сотрудничеству, - рассказала министр культуры Бурятии.
В планах обменные гастроли драматических театров между Бурятией и Монголией.
Господин Баатарбилэг подчеркнул, что готов поддерживать и помогать во всех проектах.
Также Соелма Дагаева посетила галерею Союза художников, где дала интервью Монгольскому общественному телевидению, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.
В Бурятию попросили привезти из Монголии горшок с топлёным маслом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у воспитанников детского сада №16
Мероприятие посвятили Александру Грибоедову
Министр культуры Бурятии побывала в командировке в Монголии
Всего в 2019 году в регионе на свет появились более трёх тысяч детей
Первый этап примет Иволгинск
Мужчина нашёл старинное ружьё на крыше старого дома
Бурятский Гидрометцентр представил краткий обзор погоды за декабрь 2019 года
Иностранец нарушил режим пребывания в России
Нововведения начали действовать с 1 января
Конкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» призван продемонстрировать колорит и культуру разных народностей
Улан-удэнцы жалуются на головную боль и жжение в горле из-за смога
Затем снова придут морозы
14 января начался приём работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана всероссийской переписи населения 2020 года
Лучших певцов Бурятии выберут народным голосованием
Праздничный концерт состоится 30 января