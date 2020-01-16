В Бурятию попросили привезти из Монголии горшок с топлёным маслом

Министр культуры Бурятии побывала в командировке в Монголии



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева побывала с рабочим визитом в Монголии. В Улан-Баторе она провела ряд важных встреч.



Известный монголовед из Германии Амелие Шенк выпустила несколько книг о культуре монгольских народов, в том числе о бурятах. Профессор Шенк на встрече с министром культуры Бурятии подарила свою книгу о бурятах и поделилась планами дальнейшего знакомства с республикой. Министр пригласила немецкого учёного посетить празднование 400-летия протопопа Аввакума, на которое в Улан-Удэ съедутся старообрядцы со всего мира.



Вечером в воскресенье Соелма Дагаева посетила Российский центр науки и культуры. Его директор Амгалан Базархандаев показал кинозал и зрительный зал на 400 мест, где возможно проводить культурные мероприятия. Культурный посланник Монголии в России Хурэлбаатарын Дамдинсурэн познакомил министра с Новым лауреатом конкурса имени Чайковского из Монголии, солистом филармонии Анхбаяром.



Самым насыщенным выдался понедельник. Утром министра принял посол РФ в Монголии. Искандер Азизов выразил готовность содействовать культурным связям между Монголией и Бурятией. Министр культуры республики рассказала послу о том, что это её четвертая поездка в соседнее государство в должности министра культуры Бурятии. Поэтому сделано уже много и предстоит сделать ещё больше.



Вторая встреча министра прошла в Национальном музее истории Монголии. Здесь открылась выставка новых экспонатов, найденных международными экспедициями. Причём многие экспонаты найдены в приграничных с Бурятией районах. Самый уникальный экспонат - горшок с топлёным маслом был найден в гробнице возле озера Хубсугул. Министр культуры Бурятии попросила руководство музея включить эти новые экспонаты в выставку, которую примет у себя музей Истории Бурятии.



Самая важная встреча прошла после обеда в понедельник. Знакомство с новым министром культуры, образования, науки и спорта Монголии, господином Баатарбилэг Ендонпэрэнлэйном позволило узнать о планах в сфере культуры. Так, летом планируется широко отметить под эгидой ЮНЕСКО 800-летие древней столицы Монгольской империи города Хара Хорум. На это празднование монгольская сторона пригласила нашего министра.



Соелма Дагаева рассказала министру Монголии о результатах своего визита в 2018 году, какие прошли гастроли с тех пор, выставки и т.д. Отметим, что по договорённости на бюджетной основе в Монголии учатся десятки студентов из Бурятии.



- Все договоренности между нами в 2018 и 2019 годах были выполнены. В Монголии состоялись гастроли театра «Ульгэр», в частности монгольские зрители увидели «Руслана и Людмилу». Театр «Байкал» также приезжал на гастроли, труппа представила три концерта. Отзывы были хорошие, монгольские зрители с теплом встретили наших артистов. В эти годы прошло много совместных мероприятий Бурятии и Монголии. Наш Буряад театр приезжал в Монголию с визитом. Это и многочисленные выставочные проекты, концерты. В 2019 году было заключено соглашение между Монголией и Этнографическим музеем народов Забайкалья. К нам приедет богатая выставка старинных предметов из Музея Богдо гэгэна. Национальный музей заключил договор и к ним также приедет большая выставка экспонатов средних веков. Монголия активно работает в области археологии, и мы бы хотели показать бурятским зрителям выставку артефактов, которые найдены недавно. В 2020 году мы начинаем строительство Национального музея Бурятии и в будущем можем плотнее сотрудничать с Монголией. Мы заключили договор с ректором Монгольской консерватории, мы наметили планы, благо с нами в Монголию приехал руководитель Хореографического колледжа Доржо Дугаржапов. Он также предложил свои идеи по сотрудничеству, - рассказала министр культуры Бурятии.



В планах обменные гастроли драматических театров между Бурятией и Монголией.



Господин Баатарбилэг подчеркнул, что готов поддерживать и помогать во всех проектах.



Также Соелма Дагаева посетила галерею Союза художников, где дала интервью Монгольскому общественному телевидению, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.







