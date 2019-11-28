Чита присоединится к всероссийскому флешмобу по математике

Акция «MathCat» пройдёт в Забайкальском госуниверситете



30 ноября в городах России и за рубежом пройдёт всероссийский флешмоб по математике «MathCat». В Чите он стартует на базе Забайкальского госуниверситета.



«MathCat» — это некоммерческий проект, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде. Участие в нём общедоступно и бесплатно. Идея акции родилась 29 ноября 2014 года в Саратове, где частный лицей-интернат естественных наук разработал и провёл первый в России образовательно-развлекательный флешмоб по математике. С тех пор проект ежегодно расширяется географически, сохраняя прежних друзей и присоединяя новые регионы и площадки.



В этом году к участию в «MathCat» уже заявлены 432 образовательных учреждений из 80 регионов России. Кроме того, такие площадки действуют в австралийском городе Перт, в столице Монголии – Улан-Баторе и Казахстана – Нур-Султане.



В Забайкалье проект традиционно пройдёт на базе ЗабГУ. Для участников флешмоба уже разработаны авторские наборы задач четырёх уровней сложности или лиг: «белая», «зелёная», «жёлтая» и «красная». «Белая» лига будет под силу ученику 5-го класса, самая сложная – «красная» лига – содержит задачи с элементами высшей математики.



Акция является индивидуальной, но при желании участники могут объединиться в группы по два, три человека и даже посоревноваться командами на площадках по всей стране.



На официальном сайте флешмоба уже открыта электронная регистрация участников. Начало мероприятия в 11:00 в 325 аудитории учебного корпуса по ул. Бабушкина, 129. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.

