Акция «MathCat» пройдёт в Забайкальском госуниверситете
30 ноября в городах России и за рубежом пройдёт всероссийский флешмоб по математике «MathCat». В Чите он стартует на базе Забайкальского госуниверситета.
«MathCat» — это некоммерческий проект, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде. Участие в нём общедоступно и бесплатно. Идея акции родилась 29 ноября 2014 года в Саратове, где частный лицей-интернат естественных наук разработал и провёл первый в России образовательно-развлекательный флешмоб по математике. С тех пор проект ежегодно расширяется географически, сохраняя прежних друзей и присоединяя новые регионы и площадки.
В этом году к участию в «MathCat» уже заявлены 432 образовательных учреждений из 80 регионов России. Кроме того, такие площадки действуют в австралийском городе Перт, в столице Монголии – Улан-Баторе и Казахстана – Нур-Султане.
В Забайкалье проект традиционно пройдёт на базе ЗабГУ. Для участников флешмоба уже разработаны авторские наборы задач четырёх уровней сложности или лиг: «белая», «зелёная», «жёлтая» и «красная». «Белая» лига будет под силу ученику 5-го класса, самая сложная – «красная» лига – содержит задачи с элементами высшей математики.
Акция является индивидуальной, но при желании участники могут объединиться в группы по два, три человека и даже посоревноваться командами на площадках по всей стране.
На официальном сайте флешмоба уже открыта электронная регистрация участников. Начало мероприятия в 11:00 в 325 аудитории учебного корпуса по ул. Бабушкина, 129. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.
Чита присоединится к всероссийскому флешмобу по математике
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также в Москву отправятся две представительницы Забайкалья
Победителей определят в трёх номинациях
В Иволгинском районе состоялся конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья!»
У них 1 «золото», 3 «серебра» и 4 «бронзы»
Заключительный этап пройдёт на сцене Бурдрама
Победителями признаны Балдановы из Осинского района
В Железнодорожном районе состоится торжественное мероприятие «От сердца к сердцу»
Акция «MathCat» пройдёт в Забайкальском госуниверситете
В его здании был проведён капитальный ремонт на сумму более 2 млн. рублей
В кинотеатре покажут японскую картину «Каждый день хороший»
Соревнования будут проходить два дня
Уже в начале декабря в нём проведут первые соревнования
29 ноября в Бурятском театре оперы и балета состоится показ оперы Джузеппе Верди «Риголетто» (16+)
Система долговременного ухода начнёт работу в республике уже в 2020 году
На мероприятие приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет