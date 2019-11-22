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Бурятскому музею подарили фарфоровую вазу

Бурятскому музею подарили фарфоровую вазу
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Она была изготовлена в фарфоровом сердце Китая – городе Цзиндэчжэнь

Известный керамист Чингис Базаров подарил Художественному музею имени Сампилова вазу, которую он расписал в фарфоровом сердце Китая – городе Цзиндэчжэнь. В 2019 году ведущий музей Бурятии празднует 75 лет со дня основания.

– Это одна из самых больших, значимых работ. Ваза называется «Отражение». Это горы, которые отражаются в Байкале. Две стихии – образ Бурятии и Монголии. Эту вазу я расписал в мастерской китайского керамиста в древнем городе Цзиндэчжэнь, который живёт фарфором, - поделился Чингис Базаров.

В марте 2018 года художники Чингис Базаров и Александра Дугарова из Бурятии приняли участие в международном проекте «Шёлковый путь. Керамическое искусство» в городе Цзиндэчжэнь. В этом проекте участвовали художники из России, Монголии и Китая.

- В древний город стремятся попасть мастера не только России, но и со всего мира. Идёт паломничество. Там проводятся крупнейшие симпозиумы керамистов. Это новый опыт. Атмосфера уникальная, увидели массу нового. Жители каждой улицы занимаются фарфором, – вспоминает Чингис.

Первая выставка работ, на которой были представлены расписанные художниками из разных стран фарфоровые изделия, состоялась в Монголии. Следующей страной, где был представлен проект «Шелковый путь. Керамическое искусство», стала Россия. В Улан-Удэ этот международный проект развернул свою экспозицию авторской росписи по фарфору всего на несколько дней. На выставке были представлены работы участников проекта – художников Чимитдоржа и Тамира (Монголия), господина Гуан (Китай), Александры Дугаровой и Чингиса Базарова (Россия) и других, сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно знаменитый скульптор Даши Намдаков подарил свою скульптуру из бронзы «Хан-Гаруда» бурятскому музею в честь 75-летия со дня его основания.

Также известный ювелир и мастер ножей Жигжит Баясхаланов подарил музею скульптуру «У воды».

75-летие Художественного музея имени Сампилова отметили в октябре этого года.

художественный музей им. Сампилова музей керамика
 
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