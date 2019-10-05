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В Улан-Удэ отметили 75-летие Художественного музея имени Сампилова

В Улан-Удэ отметили 75-летие Художественного музея имени Сампилова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В музее торжественно открылись три выставки

4 октября в Улан-Удэ отметили 75-летие Художественного музея имени Цыренжапа Сампиловича Сампилова. Со знаменательной датой музей поздравили первые лица республики, гости из Санкт-Петербурга, Владивостока и Монголии.
Алексей Цыденов поздравил работников музея и вручил директору Татьяне Бороноевой медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».

- Поздравляю всех с таким значимым юбилеем. Хочу пожелать, чтобы музей всегда был местом, где наши люди могут прикоснуться к истории и культуре республики – богатейшему наследию, которое хранится здесь. Желаю, чтобы у музея всегда был свой посетитель и интересные коллекции, чтобы достояние всегда было актуальным и несло культуру в массы, - отметил глава республики. 



Состоялось открытие трёх новых выставочных проектов. Это «Шедевры русского искусства из запасников музея», «Малые голландцы из собрания Приморской картинной галереи» и выставка работ Архипа Куинджи «Закат в степи». Экскурсоводом стала лично директор музея Татьяна Бороноева.

- Юбилей или день рождения – это всегда волнение, потому что хочется сделать всё хорошо. Чтобы людям все понравилось, чтобы гости пришли и зарядились энергией у нас в музее. Наши планы на будущее, конечно, связаны с Национальным музеем. Когда у нас появится здание, мы будем показывать то, что прячется, мы расширим наши возможности, - подчеркнула директор музея Татьяна Бороноева.



Также накануне на базе Национального музея состоялся круглый стол «Актуальные проблемы развития профессионального искусства в Бурятии. Межрегиональный и трансграничный контекст». В нём приняли участие специалисты, искусствоведы из Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула, Владивостока, Иркутска, Усть-Орды, из Монголии. 

- Художественный музей – это культурный центр нашего города, да и всей республики. Здесь хранится уникальная многотысячная коллекция, музей 75 лет служит благородному важному делу – духовному и культурному просвещению. Я желаю Художественному музею дальнейшего развития, чтобы самые смелые творческие проекты воплощались в жизнь, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

После экскурсии главе Бурятии показали недавно оборудованное хранилище экспонатов. Здесь картины хранятся на эргономичных выдвижных стеллажах при температуре не выше 18 градусов. На приобретение оборудования для фонда было направлено 17,8 млн рублей, а в целом на обновление Художественного музея им. Ц.С. Сампилова - 24 млн рублей. 

- Как мы сегодня увидели – оборудование установлено, картины сейчас хранятся совсем в другом виде. Но хотелось бы, чтобы они не хранились, а выставлялись, чтобы люди их видели. Когда мы построим новый Национальный музей, доступа к экспонатам у людей будет больше, посетители смогут чаще приобщаться к нашей истории и культуре, - сказал Алексей Цыденов. 



К юбилею музея в течение года были организованы выставки. На днях открылась необычная экспозиция 75/75 – дары художников в фонды музея. Свои экспонаты здесь представили известные художники Бурятии, Татарстана, Хакасии, Иркутской области, Приморского края и Москвы - всего 43 автора. Фонды музея пополнились работами современных художников, в т.ч. скульптурой всемирно известного мастера Даши Намдакова. Он передал в дар произведение «Хан-Гаруда» («Царь-птица») в бронзе. 

Справка:

В начале своей истории Художественный музей назывался Бурят-монгольским государственным музеем изобразительных искусств. За 75 лет Художественный музей имени Ц.С. Сампилова стал центром духовной культуры народов республики. В настоящее время он обладает уникальной и полной коллекцией произведений русских и бурятских художников. Общее количество фонда составляет более 10 тысяч музейных предметов. За время существования музея в фондах живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства сформировались коллекции: русского искусства XVIII-начала ХХ веков, советского и бурятского искусства ХХ-XXI веков. Богат фонд старинного бурятского серебра – бренда Бурятии.
музей юбилей культура министерство культуры
 
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