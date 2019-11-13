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Чингис Болотов: «Женя Замалиев был великим оптимистом»

Чингис Болотов: «Женя Замалиев был великим оптимистом»
Общество, 
Лидер КВН-движения Бурятии рассказал о том, каким запомнит ушедшего из жизни Евгения Замалиева

12 ноября не стало известного в Бурятии режиссёра, продюсера, в прошлом КВНщика Евгения Замалиева. Он боролся с тяжёлым диагнозом – остеосаркомой (рак костей). Химиотерапия помогла слабо, пошли метастазы в лёгкие и в печень, и летом врачам пришлось ампутировать Евгению ногу. После этого о диагнозе узнали его друзья, был объявлен клич о помощи. Евгению и его семья помогали всей Бурятией – всего за несколько дней удалось собрать 4 миллиона на поездку в южнокорейскую клинику. Евгений и его супруга Дина были настроены позитивно и особенно благодарили всех, кто помогал им. Евгений скончался на 40-м году жизни.

Сегодня стало известно, что прощание с Евгением Замалиевым состоится 15 ноября.

Своими воспоминаниями о друге поделился лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Он напомнил, что Замалиев в начале нулевых, во время учёбы на строительном факультете, был лидером КВН в Восточно-сибирском технологическом университете. По его инициативе создана одна из самых популярных команд Улан-Удэ - сборная ВСГУТУ, команда КВН «Восточные ворота».

- Евгений, как молодёжный лидер клуба весёлых и находчивых Бурятии аккумулировал вокруг себя не только студентов ВСГУТУ. Именно Женя проводил КВН-концерты с участием звёзд бурятского КВН, а чуть позже его усилиями к нам в Улан-Удэ приезжали команда КВН «Казахи», Сангаджи Тарбаев, Тамир Мамедов, Александр Ревва и т.д., - поделился Чингис Болотов.

По его словам, у Жени был свой почерк в юморе. Болельщики КВН узнавали шутки, написанные им.

Замалиев был капитаном команды КВН «ЧЕкаГо», неоднократно выигрывавший чемпионат Бурятии. Играл за сборную Бурятии «Забайкальский вариант».

С 2003 года был директором сборной Бурятии, сыгравшей в играх Премьер-лиги в 2004 году на Первом канале.

- Евгений - один из двух главных инициаторов объедения сборной Бурятии и Иркутска в легендарную команду КВН «Байкал» - команды, завоевавшей престижные награды международного союза КВН «Президентский КиВиН», вице-чемпиона Премьер-лиги, серебряного призёра Лиги КВН Азия в Красноярске, - сообщил Чингис Болотов. – Женя собирал вокруг себя талантливую и инициативную молодёжь Улан-Удэ.

Евгений первым начал проводить Comedy-вечеринки в Бурятии, которые назывались StendUp Ulan-Ude.

Первым решился на реализацию авантюрной в то время идеи – начать снимать кино.

В 2010 году широко и удачно выпустил в прокат первую бурятскую комедию «Чайник», которая дала толчок развитию всего бурятского кинематографа. Позже были сняты «Улан-Удэнцы», «Решала», «Решала2», «Эластико» и другие фильмы. Все фильмы, снятые и спродюсированные Женей, всегда несли мысли о справедливости, любви к родине, чести и достоинстве, - отмечает Чингис Болотов. Он вспоминает:

«Однажды в Москве на играх Премьер-лиги, он приехал к нам, в гостиницу и начал рассказывать о том, что единственное, что мы можем продавать в Бурятии - это идеи, творчество, новые мысли. Для меня это был первый человек, кто в Бурятии говорил о креативной экономике. Чуть позже во всероссийский прокат вышел фильм «Эластико». Как я понял, это был первый большой сценарий, проданный москвичам, снятый в Бурятии и ушедший в реальный прокат по всей стране. Компания «Greenbox» - одна из немногих, кто работает с федеральными компаниями и прокатчиками федерального масштаба».

- Женя был великим оптимистом. Настроем заражал остальных. Благодаря таким людям, как Евгений, происходит движение вперед. Он мог бы уехать и приспособиться в другом регионе и городе. Но остался в Бурятии, потому что был патриотом. Сегодня Бурятии не хватает людей, кто на пустом месте строит большое. Привлекает лучших. Не хватает созидателей и устроителей! Светлая память тебе! Успехи бурятского КВН и фильмы, снятые Евгением, останутся в памяти многих людей! Женя, тебя нам будет не хватать! – поделился Чингис.

КВН смерть режиссеры
 
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