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Ушёл из жизни бурятский КВНщик и режиссёр Евгений Замалиев

Ушёл из жизни бурятский КВНщик и режиссёр Евгений Замалиев
Общество, 
Евгений Замалиев скончался после тяжёлой борьбы с раком

12 ноября стало известно о кончине кинорежиссёра и продюсера, в прошлом известного бурятского КВНщика Евгения Замалиева. Он боролся с раком костей (остеосаркома).

Жители Бурятии оставляют слова соболезнования на странице супруги Евгения Дины Замалиевой. «Сил вам. Большая потеря для Бурятии», «Все-таки ушел... Примите искренние соболезнования...»

Как сообщал «Байкал-Daily», Евгений узнал о тяжёлом диагнозе в начале года, однако об этом семья никому не рассказывала. Но дорогостоящее лечение в течение полугода в Москве не помогло. Опухоль выросла, несмотря на химиотерапию, пошли метастазы в лёгкие и в печень, и врачам пришлось ампутировать Евгению ногу. К тому времени семья Замалиевых продала участки, выставила на продажу своё кафе и автомобиль. В день операции, в начале июля, о том, что у Замалиева рак, узнали его друзья.

Сразу же был брошен клич о помощи. После публикаций в СМИ и соцсетях начали отзываться жители Бурятии и других регионов. КВНщики проводили благотворительные показы фильмов. Люди перечисляли от 100 рублей до крупных сумм (вроде 175 тысяч). В рекордно короткие сроки были собраны четыре миллиона рублей. Евгений смог отправиться в клинику в Южной Корее, где прошёл курс лечения

Семья благодарила за помощь всех неравнодушных. Дина Замалиева призналась, что в первую ночь, когда пошёл поток перечислений, проплакала до самого утра. «Это невероятно! Всем огромное спасибо за поддержку! Ваши слова и ваши дела - лучшее доказательство того, что творчество Жени и всего «Байкалкино»-не зря! И что добрых людей много», - писала она.

Последний пост на своей странице Дина оставила как раз в день смерти супруга. Сообщение полно светлой ностальгии, в нём она вспоминает о начале отношений с Евгением в студенческие годы:

«Это было очень веселое время. Мы дружили всем студенческим активом с разных факультетов, с разных курсов. После очередной репетиции в феврале 1998 года мы толпой шли из 8 корпуса через Сосновку (…) Мягкими хлопьями падал снег, мы баловались и играли в снежки. Я подскользнулась и упала на спину, Женька как-будто случайно упал рядом и, быстро наклонившись, поцеловал меня прямо в губы. Это было очень неожиданно, очень романтично и длилось секунду. Потом мы встали, отряхнулись, сделали вид, что ничего не произошло и стали бегать дальше с другими ребятами. Ну смешные же, а...»

Справка:

Евгений Замалиев был директором команды КВН сборной Бурятии, участвовал в Премьер-лиге, один из отцов-основателей команды КВН «Байкал». Бывший председатель региональной молодёжной общественной творческой организации «Клуб веселых и находчивых Республики Бурятия». Снял первый кассовый классный фильм в Бурятии «Чайник». Продюсер фильмов «Решала», «Решала-2», «Улан-Удэнцы» и других местных фильмов.


смерть некролог
 
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