В проверке участвуют более трёх тысяч военных
В Бурятии на полигоне Бурдуны и Дивизионный стартовала проверка подразделений танкового, ракетного, артиллерийского и мотострелкового соединений по итогам учебного 2019 года за право нести звание «Ударное».
В борьбу вступили 18 подразделений и 2 соединения, в частности ракетные, мотострелковые, танковые, гаубично-самоходное артиллерийское, инженерное, РХБ защиты и разведывательное подразделения.
Экипажи танкового подразделения выполнят упражнения контрольных стрельб по огневой подготовке. Военнослужащие разведывательного подразделения выполнят практическую стрельбу из стрелкового оружия, в том числе из бесшумного оружия.
Помимо этого, нормативы по огневой, инженерной, тактико-специальной, физической, РХБ защите и вождению боевых машин отработают и остальные подразделения привлеченные к проверке.
Основной упор будет направлен на расчеты «Искандер-М» ракетного соединения, военнослужащие которого в августе выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. В ходе учебно-боевой деятельности соединением выполнено более 100 электронных и десятки практических пусков ракет.
Всего к проверке за право нести звание «Ударное» привлечено более трех тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные борются за звание «Ударное»
Общество, Фото:
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