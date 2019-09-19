Школьники соревновались в знании правил дорожного движения
В Гусиноозёрске прошёл районный конкурс «Безопасное колесо».
- Дети с разных школ Селенгинского района соревновались в знании правил дорожного движения, оказании первой доврачебной помощи и фигурном катании на велосипеде, - сообщает группа «Селенгинский район».
По итогам соревнований победила команда «Стоп» Загустайской средней школы. В составе победителей – Алексей Найданов, Дария Доржиева, Олег Охолин, Айлана Цоктоева и Владимир Раднаев. Детей подготовила учитель Эржена Зориктуевна Чимитова.
В Гусиноозёрске прошёл конкурс «Безопасное колесо»
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