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В Гусиноозёрске прошёл конкурс «Безопасное колесо»

В Гусиноозёрске прошёл конкурс «Безопасное колесо»
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Школьники соревновались в знании правил дорожного движения

В Гусиноозёрске прошёл районный конкурс «Безопасное колесо».

- Дети с разных школ Селенгинского района соревновались в знании правил дорожного движения, оказании первой доврачебной помощи и фигурном катании на велосипеде, - сообщает группа «Селенгинский район».

По итогам соревнований победила команда «Стоп» Загустайской средней школы. В составе победителей – Алексей Найданов, Дария Доржиева, Олег Охолин, Айлана Цоктоева и Владимир Раднаев. Детей подготовила учитель Эржена Зориктуевна Чимитова.

конкурс ГИБДД
 
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