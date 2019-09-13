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В Иркутске приготовят тонну плова

В Иркутске приготовят тонну плова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У дворца спорта «Труд» пройдёт фестиваль таджикской культуры

15 сентября в Иркутске состоится фестиваль «Мост дружбы Таджикистан – Иркутск». Праздник, включающий в себя фестиваль плова, выступления творческих коллективов, выставку декоративно-прикладного творчества, турнир по национальной борьбе «Гуштингири», начнётся в 12:00 на площади перед дворцом спорта «Труд».

Мероприятие стартует с праздника плова «Оши палов». На нём проведут мастер-класс по приготовлению плова. Всего планируется сварить в 20 казанах около 1 тонны вкуснейшего блюда разных видов: свадебный, семейный, королевский и другие. Конкурсы для гостей праздника включают в себя: скоростное поедание плова, соревнование по быстрой нарезке моркови и выбор лучшего аутентичного костюма повара.

Знакомству с таджикской культурой будет способствовать фотовыставка о дружбе и сотрудничестве двух стран. В течение всего праздника на сцене будут выступать многонациональные коллективы Иркутской области. Состоится показ национальных костюмов русских, бурят, казахов, узбеков и таджиков.

Завершится фестиваль турниром по национальной борьбе «Гуштингири». Победитель каждой схватки получит ценный приз. Борцы приедут из нескольких районов Иркутской области и других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям со ссылкой на проект «Этнополис».

Возрастное ограничение 6+
фестиваль Иркутск Таджикистан диаспора
 
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