У дворца спорта «Труд» пройдёт фестиваль таджикской культуры
15 сентября в Иркутске состоится фестиваль «Мост дружбы Таджикистан – Иркутск». Праздник, включающий в себя фестиваль плова, выступления творческих коллективов, выставку декоративно-прикладного творчества, турнир по национальной борьбе «Гуштингири», начнётся в 12:00 на площади перед дворцом спорта «Труд».
Мероприятие стартует с праздника плова «Оши палов». На нём проведут мастер-класс по приготовлению плова. Всего планируется сварить в 20 казанах около 1 тонны вкуснейшего блюда разных видов: свадебный, семейный, королевский и другие. Конкурсы для гостей праздника включают в себя: скоростное поедание плова, соревнование по быстрой нарезке моркови и выбор лучшего аутентичного костюма повара.
Знакомству с таджикской культурой будет способствовать фотовыставка о дружбе и сотрудничестве двух стран. В течение всего праздника на сцене будут выступать многонациональные коллективы Иркутской области. Состоится показ национальных костюмов русских, бурят, казахов, узбеков и таджиков.
Завершится фестиваль турниром по национальной борьбе «Гуштингири». Победитель каждой схватки получит ценный приз. Борцы приедут из нескольких районов Иркутской области и других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям со ссылкой на проект «Этнополис».
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске приготовят тонну плова
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