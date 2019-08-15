В Улан-Удэ состоится традиционная «Верхнеудинская ярмарка»

В День города проект вновь воссоздаст ярмарочные гулянья конца XVIII века



7 сентября традиционная «Верхнеудинская ярмарка» соберёт горожан Улан-Удэ в День города на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.



Этот необычный проект даст возможность окунуться в атмосферу ярмарочных гуляний конца XVIII века, проходивших в городе Верхнеудинске. Замечательное историческое событие, воссозданное аниматорами, позволит каждому оказаться хоть на один день в старом городе. На ярмарке будут работать тематические фотозоны, ретрофотоателье.



Много интересного ожидает гостей на торговой части ярмарки, которая в этом году будет разделена на несколько секторов: пищевая и перерабатывающая промышленность города; общественное питание; ярмарка ремёсел; чай, кофе, соки; сувенирная и книгоиздательская продукция; национальные культурные центры; детские игрушки, шарики, сахарная вата и попкорн. Всего планируется размещение 20 павильонов товаропроизводителей. Не останутся в стороне и ремесленники, рукодельницы, мастера различных дел. На ярмарке можно будет приобрести изделия из бересты (бейсболки, шкатулки, посуда), картины, чеканку, керамику, бисероплетение, вязание и прочую продукцию декоративно-прикладного искусства.



Особый интерес среди зрителей и участников ярмарки вызовут выставочно-презентационные места национальных культурных центров, землячеств народов, проживающих в городе Улан-Удэ, которые познакомят горожан со своей культурой, богатой и разнообразной кухней и красивыми национальными нарядами.



Гостей ярмарки будут развлекать скоморохи, ходячие кукольные театры, аниматоры в костюмах известных мультипликационных персонажей. Для жителей будут проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

