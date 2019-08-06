На соревнованиях Валентине Протасовой не было равных
Бурятские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по стрельбе из полевого и матчевого арбалета. Соревнования проходили с 31 июля по 5 августа в Ульяновске.
⠀
Валентина Протасова стала чемпионкой России по стрельбе из арбалета. Спортсменке победила в дисциплине АМ-30м, 30 выстрелов с колена.
⠀
Помимо золота на счету старшего инструктора-методиста Центра спортивной подготовки Бурятии Валентины Протасовой ещё две серебряные медали.
⠀
В первенстве России на дистанции 10 метров бронзовую медаль завоевала ещё одна спортсменка Центра спортивной подготовки Анастасия Деревягина.
⠀
По итогам чемпионата сборная Бурятии завоевала второе общекомандное место.
⠀
Прошедшие соревнования стали отборочными на чемпионат и первенство мира, которые пройдут в Ульяновске с 12 по 19 августа. В состав сборной России вошли 5 бурятских спортсменов: Валентина Протасова, Анастасия Деревягина, Андрей Федосеев, Инна Будаева и Мария Борисова, сообщает республиканский Центр спортивной подготовки.
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по стрельбе из арбалета
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он убедил покупателя перевести ему деньги на билет до Иркутска
В Бичурском районе прошли Игры хилокских бурят. ФОТО
На соревнованиях Валентине Протасовой не было равных
Победитель получит премию в размере 200 тысяч рублей
Они попадали в дома через незапертые двери
Участники акции узнали, когда появился первый светофор в мире, России и Улан-Удэ
Команда, в которой Наран Дышенова играет, уже прошла в 1/2 Премьер-лиги КВН
В огне выгорела веранда
Иностранные инвесторы побывали в Национальном музее
Более 19% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках
3 очага дотушиваются
Пенсионерки надеялись получить компенсацию за некачественные препараты
Трое злоумышленников крали сумки и барсетки из припаркованных автомобилей
Арсалан Аюшеев с 5 класса мечтал выполнять акробатические трюки
Россельхознадзор подвёл итоги работы по профилактике африканской чумы свиней