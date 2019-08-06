Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по стрельбе из арбалета

Общество, Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

На соревнованиях Валентине Протасовой не было равных



Бурятские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по стрельбе из полевого и матчевого арбалета. Соревнования проходили с 31 июля по 5 августа в Ульяновске.

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Валентина Протасова стала чемпионкой России по стрельбе из арбалета. Спортсменке победила в дисциплине АМ-30м, 30 выстрелов с колена.

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Помимо золота на счету старшего инструктора-методиста Центра спортивной подготовки Бурятии Валентины Протасовой ещё две серебряные медали.

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В первенстве России на дистанции 10 метров бронзовую медаль завоевала ещё одна спортсменка Центра спортивной подготовки Анастасия Деревягина.

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По итогам чемпионата сборная Бурятии завоевала второе общекомандное место.

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Прошедшие соревнования стали отборочными на чемпионат и первенство мира, которые пройдут в Ульяновске с 12 по 19 августа. В состав сборной России вошли 5 бурятских спортсменов: Валентина Протасова, Анастасия Деревягина, Андрей Федосеев, Инна Будаева и Мария Борисова, сообщает республиканский Центр спортивной подготовки.