Профессиональные футболисты Иркутска и Читы встретятся в благотворительном матче

Вход на первый матч сезона свободный



Матч между «Читой» и иркутским «Зенитом», который состоится 18 апреля в столице Забайкалья, откроет весеннюю часть первенства Профессиональной футбольной лиги.

В этом году вход на трибуны на первый матч сезона было решено сделать свободным, однако матч будет носить благотворительный характер. Все желающие смогут сделать доброе дело и помочь Леонтьеву Денису – мальчику, которому требуется срочная операция по закрытию гастростомы.



Противостояние «Читы» и «Зенита» обычно собирает множество зрителей, потому что исторически носит принципиальный характер, и называется Восточносибирским дерби, сообщает пресс-служба ФК «Чита».

