Вход на первый матч сезона свободный
Матч между «Читой» и иркутским «Зенитом», который состоится 18 апреля в столице Забайкалья, откроет весеннюю часть первенства Профессиональной футбольной лиги.
В этом году вход на трибуны на первый матч сезона было решено сделать свободным, однако матч будет носить благотворительный характер. Все желающие смогут сделать доброе дело и помочь Леонтьеву Денису – мальчику, которому требуется срочная операция по закрытию гастростомы.
Противостояние «Читы» и «Зенита» обычно собирает множество зрителей, потому что исторически носит принципиальный характер, и называется Восточносибирским дерби, сообщает пресс-служба ФК «Чита».
Профессиональные футболисты Иркутска и Читы встретятся в благотворительном матче
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