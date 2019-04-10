В Улан-Удэ пройдёт турнир по бурятской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Чемпионы и призёры будут награждаться денежными призами



14 апреля в борцовской юрте «Бүхын Үргөө» Улан-Удэнского дацана на Верхней Березовке состоится республиканский турнир по бурятской борьбе «Залуушуулай Хабарай Найр». В соревнованиях могут принять участие юноши 1997 г.р. и младше. Борцы будут бороться в трёх весовых категориях - 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг (допуск + 2 кг).



Турнир проводит Буддийская традиционная Сангха России совместно с минспорта Бурятии.



Одно из требований турнира – ширина пояса борца должна составлять не менее 70 см, она должна быть цельной длины, без соединительных узлов.



Чемпионы и призёры, занявшие с 1 по 8 места будут награждены грамотами и денежными призами.



Все участники турнира будут обеспечиваться 2-х разовым питанием: обед, ужин. К соревнованиям приглашаются все желающие. Взвешивание с 09.00 ч. до 11.00 ч. Начало соревнований в 11.30.

