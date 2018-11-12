В Иркутской области открыли новый физкультурный комплекс





Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Саянске в микрорайоне Олимпийский. Во время торжественного открытия нового спортивного объекта заместитель главы региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов подчеркнул, что спортивная жизнь в Саянске всегда была очень насыщенной.



- На развитие спортивной инфраструктуры, по поручению Губернатора, сейчас выделяется значительный объём средств. Спортивный комплекс, подобный тому, который открыли сегодня в Саянске, строим сейчас в Зиме. Там будет такой же комплекс только со стадионом. Сдать его планируем в сентябре 2019 года. В нескольких других муниципальных образованиях уже построены спортивные объекты, - рассказал Дмитрий Чернышов.



Новый ФОК включает в себя спортивный зал размером 18 на 38 метров. Это стандартные параметры площадки для мини-футбола. Современный комплекс оборудован четырьмя раздевалками с душевыми. Есть тренерские комнаты, медицинский кабинет. На территории ФОКа построена баскетбольная площадка для занятий в летний период. Важно, что беспрепятственный доступ на спортивный объект обеспечен маломобильным спортсменам. Кстати, именно они, паралимпийцы Саянска, открыли торжественную программу в честь нового физкультурного комплекса в городе. После с короткими показательными выступлениями вышли художественные гимнастки, хоккеисты, баскетболисты, представители занятий самбо, ушу, боксом и, конечно, футбольные команды города.



Заниматься футболом в новом ФОКе будут около тысячи спортсменов разных возрастных групп. Первый турнир на новой площадке состоялся сразу в день открытия. Четыре команды из Зимы, Свирска, Тулуна и Саянска по-спортивному отметили знаковое событие. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Мэр Саянска Олег Боровский подчеркнул, что областная власть уделяет внимание не только спортивной жизни города. Летом 2018 года на пустыре, где ещё с советских времен собирались построить культурно-досуговый объект, начали возводить здание детской школы искусств. В ней откроют художественную, музыкальную школы, детскую библиотеку. Учреждение рассчитано на 650 мест. Время окончания работ - лето 2020 года.