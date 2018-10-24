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В храме в посёлке Агинское работает воскресная школа

В храме в посёлке Агинское работает воскресная школа
Общество,  Фото:pixabay.com
Занятия проводятся бесплатно 

Свято-Никольский храм в посёлке Агинское Забайкальского края, имеющий уже вековую историю, и которому в настоящее время всем миром собирают деньги на ремонт, берёт курс на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. С недавнего времени здесь возобновила работу воскресная школа для детей, куда принимают всех желающих независимо от национальности.

- Воскресная школа ставит перед собой цель – воцерковление детей и нравственное воспитание личности. Наша задача не только дать необходимые знания по Закону Божьему, но и приобщить к родным истокам через историю, культуру, народные традиции; воспитать патриотические чувства любви к своей Родине, к своему народу, к своей вере на примерах жития святых от древних христиан до наших дней; развить чувства взаимопомощи и уважения друг к другу, - рассказала Елена Шильникова, руководитель воскресной школы Свято-Никольского храма.

Кроме этого с детьми планируется проводить творческие занятия по изобразительному искусству, пению и т.д. Дети готовят праздничные представления на Рождество, Пасху и другие православные праздники. Занятия проводятся каждое воскресенье с 11.00 часов абсолютно бесплатно. Инициативу православной общины посёлка Агинское поддержали местные предприниматели. Они оказали спонсорскую помощь в виде продуктовых наборов, благодаря чему все воспитанники воскресной школы обеспечены бесплатным обедом.

Уроки духовности проводятся уже более месяца, на данный момент их посещают 14 юных агинчан. Записать детей в воскресную школу можно в храме с 10 до 18 часов. Как пояснил настоятель Свято-Никольского храма Валерий Компаниец, в последующем для некрещёных детей, по желанию и с согласия родителей, возможно будет организовать обряд крещения.

В Агинском округе продолжается сбор средств на проведение ремонта здания Свято-Никольского храма, который расположен в самом центре посёлка Агинское и является одной из главных святынь и достопримечательностей Аги. Весной этого года был создан попечительский совет, куда вошли известные жители округа, проведена работа по регистрации права собственности на здание храма, открыт единый благотворительный счёт по сбору пожертвований. Собрано, по последним данным, более 230 тысяч рублей. В ближайшее время состоится очередное заседание попечительского совета, где будет обсуждаться вопрос о привлечении узких специалистов для технического обследования церковной постройки и составлении проектно-сметной документации для проведения ремонта. Агинская православная община надеется на помощь и поддержку земляков-забайкальцев, сообщает пресс-служба администрации округа. 

О том, как перечислить деньги на ремонт, можно узнать здесь - http://aginskoe.ru/node/7702
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