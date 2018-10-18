В ходе весеннего призыва в Бурятии будет призвано около 1100 молодых людей
Призывная компания продлится до конца года, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Накануне в Улан-Удэ прошла отправка первых команд призывников осенней компании на территории Восточного военного округа. В первой партии убыли 60 новобранцев.
Призванные новобранцы будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа. Их доставят к месту службы железнодорожным транспортом..
Из Бурятии призовут в армию больше тысячи парней
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