Призывники из Улан-Удэ отправились в войска (фоторепортаж)

В столице Бурятии прошёл традиционный День призывника. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Сегодня, 17 октября, на республиканском призывном пункте на улице Шумяцкого состоялся День призывника. В войска отправились первые команды осеннего призыва 2018 года. Им пожелали стойко нести военную службу и проявлять силу и мужество.



Проводить молодых людей пришли их семьи.



Практически все новобранцы, призванные из Бурятии, проходят службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.



