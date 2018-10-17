В столице Бурятии прошёл традиционный День призывника. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Сегодня, 17 октября, на республиканском призывном пункте на улице Шумяцкого состоялся День призывника. В войска отправились первые команды осеннего призыва 2018 года. Им пожелали стойко нести военную службу и проявлять силу и мужество.
Проводить молодых людей пришли их семьи.
Практически все новобранцы, призванные из Бурятии, проходят службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
Призывники из Улан-Удэ отправились в войска (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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