Рекорд трассы – 3 часа 54 минуты
25 августа возле города Слюдянка Иркутской области состоится традиционное скоростное восхождение на пик Черского. Начало забега в 9 часов утра.
- Это одно из сложнейших испытаний серии спортивных событий «Мероприятия БАМ», собирающее любителей горного и марафонского бега, альпинизма, скайраннинга и пешего туризма со всей страны. Маршрут дистанций проходит по тропам одного из популярнейших туристических маршрутов России. Отличная обзорная перспектива с каждой новой сотней подъема, прозрачные воды горной речки Слюдянка и свежий байкальский бриз дополняют этот маршрут, делая его уникальным, - отмечают организаторы.
Результаты забега входят в зачёт Кубка БАМ и Малого Кубка БАМ.
Дистанции для бегунов – 44 км, 37 км, 19 км и 17 км.
В 2017 году в скоростном восхождении принимали участие 260 человек.
Рекорд трассы, мужчины: 3:54:39, Пагнуев Алексей, 2017 г.
Рекорд трассы, женщины: 4:20:44, Рухляда Елена, 2017 г.
На Байкале пройдёт скоростное восхождение на пик Черского
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