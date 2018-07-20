Они подготовили работу о воинах-окинцах
Центральная межпоселенческая библиотека Окинского района приняла участие в шестом всероссийском фестивале «Таланты России». Она поучаствовала в тематическом конкурсе «С чего начинается Родина» в номинации «Лучшая презентация».
Сотрудник библиотеки Н. Пурбуева подготовила для конкурса презентацию «Их именами названы улицы села» о воинах-окинцах, участниках Великой Отечественной войны.
Куратора работы – Долгор Замбалова, комплектатора центральной межпоселенческой библиотеки, наградили сертификатом первой степени. За выполненную конкурсную работу библиотекарь Новелла Будаева, библиотекарь центральной межпоселенческой библиотеки, награждена дипломом первой степени, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Библиотекари из Бурятии стали призёрами «Талантов России»
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