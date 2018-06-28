Улан-удэнцы получат компенсацию расходов за электрички









Ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, а также пенсионеры (в период с 1 апреля по 31 октября) имеют право выбора – получать данную компенсацию либо меры социальной поддержки в виде скидки 50% при приобретении проездного билета на электричку.





Жителям Сотниково, Зенит, Солнечный, Сосновый Бор, Учитель, Мостовой предоставляется компенсация разности тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом и тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.Компенсация выплачивается гражданам, у которых среднедушевой доход менее 2 величин прожиточного минимума, при этом компенсируется не более 2 поездок ежедневно в рабочие дни на участке Улан-Удэ - станция Мостовой, сообщили в управления социальной защиты населения по Улан-Удэ.