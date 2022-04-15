В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек









Сотрудники управления Россельхознадзора, а также таможенники провели выездную проверку магазина фруктов и овощей в Иркутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.При осмотре магазина инспекторы обнаружили подкарантинную продукцию – болеке 16 кг апельсинов из Испании и свыше 4,5 кг фисташек из США. Информация о происхождении была указана на ценниках товаров, а документов на фрукты и орехи у представителей магазина не оказалось.Эта продукция запрещена к ввозу на территорию России. В 2014 году российские власти в ответ на западные санкции запретили импорт продуктов из Евросоюза, США, Канады и ещё нескольких стран. Затем Владимир Путин подписал указ, согласно которому, продукты, которые ввозят в Россию в обход эмбарго, должны уничтожаться.Так что санкционные апельсины и фисташки изъяли и уничтожили.