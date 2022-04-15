 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек

В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукция была ввезена незаконно

Сотрудники управления Россельхознадзора, а также таможенники провели выездную проверку магазина фруктов и овощей в Иркутске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При осмотре магазина инспекторы обнаружили подкарантинную продукцию – болеке 16 кг апельсинов из Испании и свыше 4,5 кг фисташек из США. Информация о происхождении была указана на ценниках товаров, а документов на фрукты и орехи у представителей магазина не оказалось.


Эта продукция запрещена к ввозу на территорию России. В 2014 году российские власти в ответ на западные санкции запретили импорт продуктов из Евросоюза, США, Канады и ещё нескольких стран. Затем Владимир Путин подписал указ, согласно которому, продукты, которые ввозят в Россию в обход эмбарго, должны уничтожаться.

Так что санкционные апельсины и фисташки изъяли и уничтожили.



Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
В Иркутске уничтожили партию апельсинов и фисташек
Бизнес, 15.04.2022
Продукция была ввезена незаконно
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
START станет основным видеосервисом для клиентов МегаФона
Бизнес, 15.04.2022
Две площадки объединят в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Бизнес, 15.04.2022
Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Бизнес, 15.04.2022
Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
Бизнес, 13.04.2022
На свалку у придорожного кафе пожаловались очевидцы
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
Бизнес, 13.04.2022
В ситуации разбирались прокуратура и Республиканская служба по тарифам
В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка
В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка
Бизнес, 11.04.2022
Необычная тарбагатайская ферма получила бессрочную лицензию
Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»
Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»
Бизнес, 11.04.2022
В выставке приняли участие 10 строительных организаций из Бурятии
В Бурятии котельные загрязняли воздух
В Бурятии котельные загрязняли воздух
Бизнес, 11.04.2022
В дело вмешалась прокуратура 
В Бурятии наказали руководителя организации за долги по зарплате
В Бурятии наказали руководителя организации за долги по зарплате
Бизнес, 08.04.2022
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Улан-Удэ пересмотрят торги с сомнительным победителем
В Улан-Удэ пересмотрят торги с сомнительным победителем
Бизнес, 07.04.2022
Победила компания, которая вообще не должна была быть допущена к торгам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^