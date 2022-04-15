Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии

Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе



Родители Бурятии изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах воспитания, а папы, к тому же, с удовольствием читают своим чадам сказки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса «МегаФон Книги».



Мамы выбирают современные труды по психологии и детскому развитию – на эти произведения приходится порядка 12% от общего объёма скачанных в Бурятии книг. Самым активным читательницам этого жанра от 30 до 32 лет.



Топ-5 женских предпочтений выглядит так:



• «Мама и сын. Как вырастить из мальчика мужчину» Полины Крыжевич;

• «Как подружить детей с эмоциями. Советы «ленивой мамы» Анны Быковой;

• «Воспитание детей без криков, угроз и наказаний» Александра Мусихина;

• «Всё-всё-всё о воспитании детей» известного психолого Людмилы Петрановской;

• «Осознанное родительство. Как стать опорой своему ребенку и открыть ему дорогу в большой мир» Сьюзен Стиффелман.

• «Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не калечить» Ирины Млодик;

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Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе. Однако топ произведений по детской психологии у них свой:



• «Мама и малыш. От рождения до трёх лет» Ольги Панковой

• «Как оставаться в сердце ребёнка, если работаешь с утра до ночи» японского писателя Тосимаса Оота;

• «Как легко с ребёнком от 0 до 3 лет» Елены и Александра Чуйко;

• «Как стать настоящим другом для своего ребенка» Галины Момот;

• «Это же ребёнок. Школа адекватных родителей» Виктории Дмитриевой;



Причём самые активные читатели таких произведений - мужчины в возрасте 35-36 лет.



Кроме этого, именно папы активно скачивают детскую литературу. При этом в выборе художественной литературы для детей они предпочитают отечественную классику. На произведения российских писателей приходится свыше 60% от общего числа электронных книг.



Самыми востребованными произведениями стали «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Дядя Фёдор, пёс и кот и другие истории про Простоквашино» Эдуарда Успенского и «Истории про Алису Селезнёву» Кира Булычева.





