В Бурятии бизнесмен подозревается в уклонении от возврата валюты

Расследуется уголовное дело



В Бурятии возбудили уголовное дело на руководителя фирмы за невозврат валютной выручки. Бизнесмен подозревается в схеме, по которой незаконно вывел за рубеж валюту.



- Один из участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в Бурятия, в 2018-2019 годы перевёл в адрес иностранной компании 448 млн рублей за поставку оборудования, предназначенного для использования в сельском хозяйстве. Однако к окончанию срока действия внешнеторгового договора оборудование на территорию Российской Федерации поставлено не было, а предприниматель возврат на свои счета денежных средств, уплаченных за не ввезённые товары, не произвёл, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере» возбудила таможня.



Ход и результаты расследования дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

