Российские авиакомпании попытаются найти новых партнёров в условиях санкций

Европа закрыла воздушное пространство для России



Российские авиакомпании после запрета ЕС на поставки самолётов попытаются найти новых партнёров, сохранить часть контрактов с лизингодателями и освоить ремонт воздушных судов, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов и участников рынка.



- Часть флота отдать всё же придется, но закрытие воздушного пространства Европы не будет критичным, пока открыты рейсы в Турцию и Египет, - цитируют «Известия» мнения специалистов.



Совет ЕС в качестве санкционных мер из-за военной операции России на Украине запретил продажу и поставки воздушных судов и запчастей к ним для отечественных авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолёты. Кроме того, 28 февраля Евросоюз полностью закрыл своё воздушное пространство для России.



По данным источника «Известий», примерно 81% летающего в России флота принадлежит лессорам из Ирландии, 7% — из Кипра, по 2–3% — из Турции и с Бермудских островов.



По данным источника в одной из лизинговых компаний, сейчас перевозчики анализируют, смогут ли они обслуживать самолёты в условиях санкций.

