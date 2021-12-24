Что тебе подарить: Какие «умные» гаджеты покупают в МегаФоне

По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos, 34% россиян по-прежнему на Новый год мечтают получить в подарок смартфон
Из года в год это подтверждает статистика МегаФона: смартфоны – лидеры рейтинга самых покупаемых девайсов в декабре. Второе место принадлежит смарт-браслетам, а третье – умным колонкам и bluetooth-гарнитурам.
Бренды-лидеры. В салонах компании на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири в рейтинге популярности смартфонов вот уже три года лидируют Самсунги, представленные в широкой линейке. На втором месте – гаджеты Xiaomi и Realme, а на третьем – набирающие популярность новые модели Honor 50 и Honor 50 Lite.
Современные веяния. Аналитики МегаФона обнаружили новый тренд – рост спроса не столько на индивидуальные подарки, сколько на полезные для всей семьи. Например, увеличился спрос на гаджеты для «умного» дома: смарт-колонки с голосовым управлением и интеллектуальным системам освещения. Так на Дальнем Востоке спрос на эти товары в салонах МегаФона за 2021 год вырос более чем на 80%.
Возможно на рождение нового тренда повлияла пандемия: люди стали больше времени проводить дома и повышают уровень его комфорта.
Кому «умный» гаджет? Женщины чаще мужчин дарят девайсы для умного дома, а мужчины только этого и ждут. Так говорит статистика: среди желающих получить «умный» гаджет в подарок представителей сильной половины человечества значительно больше, чем дам – 40% и 29% соответственно.
Кто онлайн, а кто офлайн? Женщины покупают подарки заранее, а мужчины зачастую откладывают это на последние дни декабря. Поэтому именно представители сильной половины чаще покупают подарки офлайн, в то время как девушки часто пользуются услугами интернет-магазинов, ведь времени на доставку остается достаточно.
Отметим, что ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, также повлияли на привычки покупателей: онлайн-площадки для приобретения товаров набирают популярность. Так, по сравнению с доковидным 2019 годом, объём продаж в интернет-магазине МегаФона увеличился втрое.
Что тебе подарить: Какие «умные» гаджеты покупают в МегаФоне
Бизнес, Фото:
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