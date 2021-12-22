Сбер рассказал школьникам Улан-Удэ о правовой грамотности

Практические занятия прошли в онлайн-режиме



«Урок правовой грамотности» для учащихся средней общеобразовательной школы №65 города Улан-Удэ провели специалисты Бурятского отделения Сбербанка. Практическое занятие в онлайн-режиме было организовано для учащихся 5-х классов.



На уроке дети познакомились с их юридическими правами и нормами законодательной ответственности современного общества. Содержание и программа онлайн-лекции были разработаны в рамках реализации социальной программы мероприятий стратегии ESG, которую Сбербанк активно реализует с 2020 года. Интерактивный формат урока с ответами на вопросы школьников помог им лучше усвоить ключевую информацию.



- Повышать уровень правовой грамотности школьников также важно, как и развитие финансовой грамотности. В школе дети делают первые шаги во взрослую жизнь — и без основных юридических знаний тут не обойтись. Обучающие мероприятия для детей и подростков о защите личных финансов, бережном отношении к природе, искусственном интеллекте и цифровизации Сбер проводит регулярно. И знакомство с социально-правовой сферой жизни расширило тематику этих полезных уроков. Благодаря полученным знаниям ребята будут чувствовать себя увереннее на уроках «Правоведение» и «Обществознание» и смогут быстрее адаптироваться к современным реалиям жизни, которые требуют ответственности и самостоятельности при принятии решений, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



- Урок был интересен и очень полезен для детей. Они узнали о своих правах и обязанностях не только в теории, но и на практике: сотрудники банка подкрепляли учебный материал «живыми» примерами, все знания закреплялись ещё и в игре. Несмотря на zoom-формат лекции, дети были вовлечены в процесс и проявляли активность в каждом вопросе. Будем рады, если подобного рода уроки будут проведены ещё и в очном формате в других классах нашей школы, - рассказала Марина Федотова, классный руководитель 5 «г» класса СОШ №65.



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