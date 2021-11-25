В Улан-Удэ оштрафовали кафе с 70% непривитых сотрудников

В кафе обнаружили несколько нарушений
Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административный материал управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Нитро». Речь идёт о кафе китайской и японской кухни «Дадонг».
- В ходе проверки установлено, что в кафе «Дадонг» не соблюдались профилактические мероприятия. Некачественно проводился «утренний фильтр» персонала. В качестве антисептика применялось средство без опознавательных символов. Сертификат о вакцинации против COVID-19 имелся только у 30% сотрудников, - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Суд признал ООО «Нитро» виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначил административный штраф в 100 тысяч рублей.
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Бизнес, Фото:
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