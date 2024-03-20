На место направлена ремонтная бригада
В Улан-Удэ в единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение от и.о. начальника Заудинского участка железной дороги о том, что в районе ул. Пугачёва, 8 наблюдают выход воды из колодца.
Как сообщает администрация Октябрьского района, информация передана в МУП «Водоканал». Бригада уже направлена на место происшествия.
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
Происшествия, Фото:
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