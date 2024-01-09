Село в пригородном районе Бурятии заливает наледными водами



Заиграевское село Старая Брянь топит наледными водами. На минувшей неделе от них пострадало несколько дворов на улице Заречная. В четверг, 4 января, в населённый пункт завезли гравий и отсыпали сразу сто тонн.







На следующий день работы продолжились. К ним привлекли 5 человек и задействовали две единицы техники. Автомобильную дорогу залило, и потому решили сделать объездную. В группе «Заиграево-инфо.24/7» пояснили: причина выхода наледных вод – резкое понижение температуры. Они перелились через дорогу. Для оценки обстановки и принятия мер на место выезжал замглавы района.



В воскресенье, 7 января, в муниципальном образовании создали межведомственную рабочую группу, в которую вошли руководитель МО, представители райадминистрации, начальник и специалисты ГО и ЧС, а также сельский глава и местные жители. В селе начнут работу «по снижению давления воды в реке», продолжат бурение лунок и будут делать пропилы льда. А ещё обустроят деревянный тротуар от моста до улицы Заречная. Мониторинг обстановки продолжится.

