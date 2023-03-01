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В Улан-Удэ из задымленного дома эвакуировали 15 человек

В Улан-Удэ из задымленного дома эвакуировали 15 человек
Происшествия,  Фото:МЧС России
Пожар случился утром

Около семи часов утра 1 марта произошёл пожар в многоквартирном доме по улице Буйко в городе Улан-Удэ. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения.

В подъездах произведено дымоудаление, эвакуировали 15 человек.

- Возгорание обнаружено в складском помещении магазина и оперативно ликвидировано на площади 20 квадратных метров, - сообщили в официальный телеграм-канале МЧС России.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

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