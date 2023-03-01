В Улан-Удэ из задымленного дома эвакуировали 15 человек

Пожар случился утром
Около семи часов утра 1 марта произошёл пожар в многоквартирном доме по улице Буйко в городе Улан-Удэ. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения.
В подъездах произведено дымоудаление, эвакуировали 15 человек.
- Возгорание обнаружено в складском помещении магазина и оперативно ликвидировано на площади 20 квадратных метров, - сообщили в официальный телеграм-канале МЧС России.
По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
Пожар случился утром
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