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В Бурятии «Тойота Королла» врезалась в дерево

В Бурятии «Тойота Королла» врезалась в дерево
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Травмы получил мужчина

Накануне, 30 ноября, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал пассажир легковушки.

- Утром 50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны села Усть-Кяхта в направлении города Кяхта, совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 46-летний пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ пожилой водитель потерял сознание за рулём «Лэнд Крузера» и врезался в электроопору
ДТП

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