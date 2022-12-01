Травмы получил мужчина
Накануне, 30 ноября, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал пассажир легковушки.
- Утром 50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны села Усть-Кяхта в направлении города Кяхта, совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 46-летний пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ пожилой водитель потерял сознание за рулём «Лэнд Крузера» и врезался в электроопору.
В Бурятии «Тойота Королла» врезалась в дерево
Происшествия, Фото:
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