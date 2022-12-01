«Лэнд Крузер» врезался в столб
Накануне, 30 ноября, в Улан-Удэ попал в ДТП 71-летний водитель, потерявший сознание за рулём.
Всё произошло около 15 часов на улице Борсоева. Пожилой мужчина, ехавший на внедорожнике «Тойота Лэнд Крузер», потерял сознание и врезался в электроопору.
- В результате ДТП пострадавших нет. Предварительной причиной потери сознания у водителя стал гипертонический криз. Мужчине оказана медицинская помощь, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На текущей неделе это уже вторая автоавария, когда из-за проблем со здоровьем водители теряют управление и попадают в ДТП. Во вторник утром, 29 ноября, на улице Смолина 64-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», потеряв сознание, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойота Марк 2». В той аварии пострадавших не было, мужчина был доставлен в больницу.
В Улан-Удэ вновь произошло ДТП с потерявшим сознание водителем
Происшествия, Фото:
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