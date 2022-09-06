В Бурятии в ДТП с «Лэнд Ровером» пострадали два человека

Авария произошла в Кабанском районе
Утром 5 сентября в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись «Тойота Виндом» и внедорожник «Лэнд Ровер».
- 23-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом», следуя со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, в районе станции Мишиха совершил столкновение с автомобилем «Лэнд Ровер» под управлением водителя 1961 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии два пассажира «Тойоты» с травмами были госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне ДТП с пострадавшим произошло в Джидинском районе. Там пьяный водитель «Тойоты Короллы Филдер» улетел в кювет и перевернул автомобиль на крышу
.
Мужчина думал, что, если вытащит сим-карту из телефона, его не вычислят
Авария произошла в Кабанском районе
Мужчину госпитализировали
Убийство произошло из-за пустующего дома родителей
Запах гари почувствовали в одной из палат
Мужчина приревновал к знакомому свою жену
В палате почувствовали запах дыма
Проверяется версия о том, что женщина находилась в состоянии аффекта
Награждение прошло на торжественной линейке 1 сентября
Запуганная женщина три месяца выполняла требования мошенников
Сердобольных горожан призвали быть бдительнее
Возможно, это были подростки
Полицейские оперативно задержали воровку
18-летний парень ждал маршрутку с пакетом конопли в руках
Пожарные боролись с огнём почти два часа