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В Бурятии в ДТП с «Лэнд Ровером» пострадали два человека

В Бурятии в ДТП с «Лэнд Ровером» пострадали два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла в Кабанском районе

Утром 5 сентября в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись «Тойота Виндом» и внедорожник «Лэнд Ровер».

- 23-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом», следуя со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, в районе станции Мишиха совершил столкновение с автомобилем «Лэнд Ровер» под управлением водителя 1961 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии два пассажира «Тойоты» с травмами были госпитализированы в больницу.


Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне ДТП с пострадавшим произошло в Джидинском районе. Там пьяный водитель «Тойоты Короллы Филдер» улетел в кювет и перевернул автомобиль на крышу.



ДТП

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