В Бурятии пастух избил коллегу камнем по лицу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Жестокое нападение произошло в поле во время выпаса скота



Вечером 29 июня в Мухоршибирскую центральную районную больницу в Бурятии доставили 41-летнего мужчину с многочисленными колото-резаными, рваными ранами головы и лица.



Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению был задержан 41-летний работник фермы. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия; ему уже предъявлено обвинение.



- По данным следствия, ранее судимые обвиняемый и его знакомый проживали и работали на животноводческих стоянках у местных предпринимателей, в нескольких километрах от села Мухоршибирь. Где они ухаживали за животными. Днём 29 июня, встретившись на поле при выпасе скота, стали распивать спиртные напитки. При выяснении отношений между пьяными мужчинами возникла ссора. Обвиняемому не понравились прозвучавшие оскорбления. Он впал в ярость, схватил камень и нанёс собутыльнику многочисленные удары по голове и лицу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Свидетелем случайно стал ехавший мимо мужчина. Он позвонил в скорую помощь и в полицию.



В больнице пострадавшему оказали своевременную помощь, благодаря которой удалось сохранить жизнь.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.



