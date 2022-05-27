В Бурятии школьное чаепитие закончилось массовым отравлением



Прокуратура Бурятии начала проверку по факту отравления детей.



- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению администрацией образовательного учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об образовании и охране здоровья детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.



25 мая в Новоселенгинской школе-интернате в Селенгинском районе Бурятии произошло массовое отравление. В районной группе «Селенга-инфо. 24/7» сообщается, что отравлением окончилось чаепитие на школьном вечере.По данным минздрава республики, 26 мая с признаками отравления госпитализированы восемь взрослых и шесть детей.- На данный момент госпитализированные чувствуют себя удовлетворительно, - сообщил управляющий делами администрации Селенгинского района Вадим Будажапов. - Meдицинcкими paбoтникaми Гycинooзёpcкoй центральной районной больницы пpoводится oпepaтивнoe лeчeниe пaциeнтoв. Взяты анализы, пpoвoдятcя ocмoтp и нaблюдeниe зa кoнтaктными.Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Более подробная информация станет известна после результатов анализов.