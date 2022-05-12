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«Минирование» гимназии в Улан-Удэ оказалось ложным

«Минирование» гимназии в Улан-Удэ оказалось ложным
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Гимназию обследовали взрывотехники

В Улан-Удэ специалисты-взрывотехники Росгвардии осмотрели гимназию №14. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром поступило сообщение с угрозами о минировании учебного учреждения.

- Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.

Сообщения о лжеминировании школ Улан-Удэ поступают с середины апреля. Одно из последних было 5 мая, когда эвакуировали улан-удэнскю школу № 26, детскую школу искусств №2, а также сотрудников Гусиноозёрской ГРЭС.

Волна минирования проходит и по другим регионам России. Так, накануне анонимки с угрозами поступили в 58 школ Казани. В тот же день сообщения о минировании получили порядка 10 школ в Нижнекамске (Татарстан). А сегодня утром в администрацию Хабаровска поступило сообщение о якобы минировании всех школ города.


Росгвардия угроза взрыва

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