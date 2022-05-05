Взрывотехники Росгвардии осмотрели объекты, на которые пришли анонимные сообщения
Как сообщал «Байкал-Daily, сегодня утром поступили сообщения об угрозе взрывов в улан-удэнской школе № 26, детской школе искусств №2, а также на Гусиноозёрской ГРЭС.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования. Они организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили.
- По предварительным данным, поступившие сообщения носили недостоверный характер, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Отметим, вчера из-за сообщения о минировании школ эвакуировали более десяти тысяч детей в Оренбурге. А в Иванове эвакуировали учеников всех 49 школ. Также накануне поступали анонимки с угрозой взрыва в Адлерском районном суде Сочи. В Хабаровске эвакуировали школы, детсады и больницы.
В Бурятии сообщения о бомбах в школах и на ГРЭС оказались фейком
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С браконьеров взыскали 330 тысяч рублей ущерба
Мужчине грозит до десяти лет колонии
Свёртки обнаружил сотрудник колонии
Эвакуировали учащихся двух учреждений
На ГРЭС выехали сотрудники правоохранительных органов
Пьяный водитель выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль
54-летняя пьяная женщина попала в очень нелепое ДТП
Несовершеннолетний мотоциклист врезался в автомобиль
С пожаром борются сотрудники нацпарка и парашютисты-десантники
О пропаже заявили работники школы, а не родители ребёнка
Всего выбросили 30 трупов сельскохозяйственных животных
Виновница крупного пожара сама получила ожоги
Убийца будет сидеть в колонии строгого режима
Пожар разгорелся в микрорайоне Площадка
11-летнего без вести пропавшего мальчика ищут уже неделю